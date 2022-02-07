وزارة الاقتصاد تصدر تقريرها عن شهر يناير المنصرم

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها وأنشطتها وإنجازاتها عن شهر يناير الماضي.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن إداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها الشهر الماضي لخدمة أبناء شعبها، وواصلت مراقبة المحلات التجارية والأسواق والمولات والمراكز التجارية من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية وعملت على المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشآت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.

الإدارة العامة لحماية المستهلك

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك ومن خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 314 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2756 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الاتلاف 531 محضر، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 196 عينة، وتم تحرير 370 مخالفة ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار.

الإدارة العامة للتجارة والمعابر

وأشار التقرير الى أنه من خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بتحرير 385 محضر ضبط وتحفظ.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 22 يوماً، وأيام الاغلاق 9 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 13 يوماً والاغلاق 18 يوماً.

وبين التقرير أنه تم إيداع 122 طلباً للحصول على علامة تجارية جديدة، فيما بلغت التغيرات على العلامات التجارية 50 تغيراً، ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتم نشر 69 علامة تجارية، ونشر التغييرات لـ 140 علامة تجارية، وتجديد 110 علامة تجارية.

وأوضح التقرير، أن عدد المراجعين للإدارة خلال الشهر بلغ 122 مراجعاً، الي جانب الرد على استفسارات المراجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة الواتس الخاص بمكاتب الملكية الفكرية والدائرة.

وقامت الإدارة بتسليم شهادات للعلامات التجارية، وتم خلال الشهر التفتيش على 100 علامة تجارية، ونشر 4 رسومات صناعية.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

وذكر التقرير أن كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 60,900 متراً مكعباً، لافتاً الى أن الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية تقوم بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

الإدارة العامة للصناعة

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر يناير بإصدار 44 رخصة تشغيل للمنشأت الصناعية، ومنح تجديد رخصة لــ 70 مصنعاً، وتنظيم 218 زيارة لعدد من المصانع بغرض التفتيش والمتابعة.

فيما تم تجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة تم خلالها تحرير 29 محضر ضبط وتحفظ، واستقبال طلبات لترخيص ثلاثة مشاريع صغيرة، فيما استقبلت الإدارة العامة للصناعة خلال الشهر 260 مراجعاً.

وكثفت دائرة التنمية الصناعية بالإدارة الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز ومحطات تعبئة وتوزيع الغاز، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها، ومدى الالتزام بالإجراءات والشروط الصحية اللازمة للعمل.

الإدارة العامة للشركات

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 4803 معاملة، وتم إجراء 14409 معاملة للملفات والسجلات التجارية للمواطنين، وتم تسجيل 20 شركة، و1631 سجلاً تجارياً فردياً، وتنفيذ 87 زيارة ميدانية للشركات والمحلات التجارية، وتم حضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لـ 3 شركات، فيما بلغ عدد المواطنين الذين راجعوا الإدارة 7205 مواطنين.

مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت (197,749.4) جرام، وتم تنفيذ 21 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 175 محلاً لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 3 مصانع ذهب.

وحدة الشؤون القانونية

وبين التقرير الشهري أنه تم إحالة 204 قضايا للنيابة العامة، بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 147 قضية.

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

وعملت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة على التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة والإدارات ونشر 21 خبراً صحفياً وتقريراً إعلامياً، وتصميم 31 انفوجرافيك، وإنتاج فيديو مصور عن مخاطر التسويق الشبكي.

دائرة الشكاوي

وذكر التقرير أن دائرة الشكاوى في الوزارة تلقت خلال شهر يناير 247 اتصالاً لمواطنين قدموا شكاوى واستفسارات مختلفة خاصة بما يتعلق بارتفاع أسعار السلع وغيرها وتم التعامل معها فوراً.

وحدة التنسيق مع القطاع الخاص

حيث قامت وحدة التنسيق مع القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بالتنسيق والتواصل المستمر لعقد اجتماعات وكيل الوزرة مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث كافة المواضيع المتعلقة بالسجلات التجارية، وأيضا التنسيق بخصوص التحضير للانتخابات الداخلية.