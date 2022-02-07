وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تموين الشمال تُتلف "18" طناً من بذور عباد الشمس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تصدر تقريرها عن شهر يناير المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تزيل تعديات على أرض حكومية بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ جولات ميدانية لمتابعة المزارعين بعد المنخفضات وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تستقبل وفداً من شركة عبد السلام ياسين وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع فني حول إنشاء حوض لتجميع مياه الامطار شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع ملابس شتوية على الأسر المحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية بالأسماء .. "الأوقاف" تقرر إغلاق 24 مقبرة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "مُديريات الداخلية" تصدر 45 ألف معاملة خلال يناير
أخبار » الأخبار الحكومية

تموين الشمال تُتلف "18" طناً من بذور عباد الشمس

07 شباط / فبراير 2022 01:36

غزة- الرأي

أتلفت المباحث العامة - دائرة مباحث التموين في محافظة شمال غزة برفقة وزارة الاقتصاد "18" طن من بذور عباد الشمس وذلك بسبب الفساد الظاهري عليها. وبيّنت مباحث التموين، أنه تم تحويل الكمية التالفة إلى علف حيواني، بالإضافة إلى إحالة ملف القضية لوزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. وفي سياقٍ منفصل، ضبطت مباحث التموين خلال جولةٍ ميدانية برفقة وزارة الصحة في المحافظة الوسطى "525" كجم من الموز الفاسد لدى أحد التجار لوجود علامات الفساد الظاهري عليه. وأوضحت مباحث التموين أنه تم إحالة ملف التاجر إلى الدائرة القانونية بوزارة الصحة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟