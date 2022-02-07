آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء، سيكون للحافلات الرابعة + الخامسة + السادسة + السابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/7).

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وبينت الوزارة أن السفل سيشمل كذلك الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/6): داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

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وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.