وكالة الرأي الفلسطينية دائرة شؤون المخاتير تعزز الثقافة الوطنية والوعي بين المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة : ادرنا المنظومة الصحة بنجاح خلال العدوان الاخير وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد: الدواجن متوفرة وأسعارها مستقرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى ينتفضون في وجه إجراءات الاحتلال التعسفية وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تموين الشمال تُتلف "18" طناً من بذور عباد الشمس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تصدر تقريرها عن شهر يناير المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تزيل تعديات على أرض حكومية بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ جولات ميدانية لمتابعة المزارعين بعد المنخفضات وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تستقبل وفداً من شركة عبد السلام ياسين
أخبار » الأخبار الحكومية

دائرة شؤون المخاتير تعزز الثقافة الوطنية والوعي بين المواطنين

07 شباط / فبراير 2022 03:00

11
11

غزة-الرأي

عقدت دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي لقاء مع أهالي بلدتي يبنا وبيت دراس لتوثيق الهوية ونشر الوعي.
وكان اللقاء بحضور الوكيل المساعد المستشار حسن ابو ريالة، د. كمال الكحلوت عن العائلات الفلسطينية،أ. عبدالرحيم الطرشاوي، أ.عفيف عروق
وناقش الحضور القضايا الوطنية وحق العودة بغية نشر الوعي بين أبناء البلدة وعائلاتهاوكذلك تجهيز مخطط كامل لأراضي البلدة والمنشآت الحيوية فيها واستدامة أحياء المناسبات الوطنية وكل مايتعلق بهذا التوجه بأسلوب حضاري.
وساد اللقاء أجواء وطنية هدفها استدامة التواصل ونشر الوعي الوطني بين كافة العائلات الفلسطينية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟