وزارة الأسرى: الأوضاع داخل السجون تتجه نحو التصعيد

غزة-الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو مزيد من التصعيد، بعد قيام إدارة السجون بالتضيق على الأسرى وتقيص الفورة من حيث العدد والمدة الزمنية.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي لها اليوم الاثنين، إن الأسرى داخل السجون أعلنوا رفضهم بشكل القاطع، تنصل إدارة السجون من تعهداتها بعد عملية انتزاع الحرية من "نفق جلبوع" في سبتمبر من العام الماضي.

وأعلن الأسرى داخل السجون البدء بخطوات تصاعدية تتمثل بعدم الخروج من الغرف والأقسام، وحل الهيئات التنظيمية من كافة الفصائل داخل السجون، وهي إشارة واضحة على حجم المعركة التي يخوضها الأسرى موحدين في مواجهة إجراءات إدارة السجون.

كما حمل بيان صادر عن الحركة الأسيرة إدارة السجون عن ما ستؤول إليه الأوضاع حال استمرت برفض مطالب الأسرى العادلة، والتي تتمثل في إعادة الأوضاع إلى ما قبل عملية نفق "جلبوع" ووقف كافة أشكال الاعتداء والتنكيل بالأسرى،

وهدد الأسرى بالمزيد من الخطوات التصعيدية في كافة السجون والتي قد تصل إلى مرحلة الدخول في إضراب مفتوح من قبل كافة الأسرى.

ودعت الوزارة منظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية التدخل العاجل، والعمل على وقف الهجمة التي تقوم بها إدارة سجون الاحتلال، والعمل على توفير الحماية للأسرى وفق قواعد القانون الدولي والإنساني والسماح بالخروج الى الفورة والزيارة وإدخال الملابس والأغطية الشتوية

