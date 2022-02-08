زين الدين زيدان يشيد بأداء منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، عن المباراة النهائية ل​كأس الأمم الأفريقية​ التي اختتمت منافساتها بالأمس وحصد فيها المنتخب المصري المركز الثاني في الكان رقم 33 التي أقيمت بالكاميرون.



وقال زيدان، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة تتويج منتخب السنغال بكأس البطولة، وكتب عليها: "120 دقيقة مكثفة من كرة القدم واللعب النظيف، مبروك للسنغال، وجهد رائع من مصر لتقديم هذا الأداء".



في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت بالأمس فى الكاميرون، وتواجد الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، محمد عبد المنعم (الأهلي) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل المثالي كالتالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)، ساليو سيس (نانس).

خط الوسط: محمد النني (أرسنال)، نامباليس ميندي (ليستر سيتي)، (ابراهيما توريه).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، فينسنت أبو بكر (النصر)، محمد صلاح (ليفربول).

فيما يتواجد الثنائي المصري أحمد أبو الفتوح، ومحمود حمدي الونش لاعبا الزمالك في التشكيل الاحتياطي للبطولة القارية.