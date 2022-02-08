وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يبحث التعاون مع بلدية غزة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" توقع (376) عقد تشغيل مؤقت لصالح وزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق حملة وطنية توعوية لمجابهة الإدمان الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2183) الثلاثاء 8/2/2022 وكالة الرأي الفلسطينية المبــاحث تُنجز قضية سرقة شيكات بنكية بقيمة "13" ألف شيقل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية: صرف مخصصات "العودة" غداً الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الحالة الصحية للأسير أبو حميد ما زالت حرجة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المياومة عن شهر نوفمبر اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "الكنيست " يصادق بالقراءة الأولى على قانون منع لم الشمل وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على كيفية تغيير معرف البريد الإلكترونى على إنستجرام
أخبار » الأخبار الحكومية

عائلة حلاوة تشيد بأداء الطواقم الطبية بقسم جراحة القلب بالشفاء الطبي

08 شباط / فبراير 2022 09:12

11
11

غزة-الرأي

 أشاد وفد من عائلة حلاوة من قطاع غزة صباح اليوم بأداء الطواقم الطبية بقسم جراحة القلب بالمجمع ممثلة بمديرها العام د.محمد ابو سلمية .

جاء ذلك خلال زيارة وفد من العائلة للمجمع لشكرهم وتكريمهم على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في شفاء ابنهم بعد اجراء عملية جراحية له تكللت بالنجاح، بعد رفضه في البداية اجراءها على أيدي اطباء محليين.

وأوضح د.ساهر أبو غالي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب المفتوح بالمجمع أن المريض كان يعاني من قصور في الشرايين التاجية بعد ان تم تحويله من قبل اطباء القلب بالمجمع وبحمد الله تم اجراء عملية جراحية له تكللت بالنجاح.

بدوره عبر أبو سلمية عن شكره وتقديره العميق الى كافة كوادر المجمع والذين هم دائما على مستوى عالي من التميز والعطاء، مؤكدا أن ادارته تبذل كل الجهود لتمكين الطواقم الطبية من القيام بدورهم في توفير الخدمة المتميزة للمرضى والاستعاضة عن السفر للعلاج بالخارج بما يخفف من معاناة المرضى وأهلهم.

من جانبهم قدمت العائلة درع شكر وتقدير للدكتور أبو غالي والشكر موصول لجميع الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والادارية في المجمع على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في انقاذ حياة مريضهم

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟