عائلة حلاوة تشيد بأداء الطواقم الطبية بقسم جراحة القلب بالشفاء الطبي

غزة-الرأي

أشاد وفد من عائلة حلاوة من قطاع غزة صباح اليوم بأداء الطواقم الطبية بقسم جراحة القلب بالمجمع ممثلة بمديرها العام د.محمد ابو سلمية .

جاء ذلك خلال زيارة وفد من العائلة للمجمع لشكرهم وتكريمهم على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في شفاء ابنهم بعد اجراء عملية جراحية له تكللت بالنجاح، بعد رفضه في البداية اجراءها على أيدي اطباء محليين.

وأوضح د.ساهر أبو غالي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب المفتوح بالمجمع أن المريض كان يعاني من قصور في الشرايين التاجية بعد ان تم تحويله من قبل اطباء القلب بالمجمع وبحمد الله تم اجراء عملية جراحية له تكللت بالنجاح.

بدوره عبر أبو سلمية عن شكره وتقديره العميق الى كافة كوادر المجمع والذين هم دائما على مستوى عالي من التميز والعطاء، مؤكدا أن ادارته تبذل كل الجهود لتمكين الطواقم الطبية من القيام بدورهم في توفير الخدمة المتميزة للمرضى والاستعاضة عن السفر للعلاج بالخارج بما يخفف من معاناة المرضى وأهلهم.

من جانبهم قدمت العائلة درع شكر وتقدير للدكتور أبو غالي والشكر موصول لجميع الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والادارية في المجمع على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في انقاذ حياة مريضهم