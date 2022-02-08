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ماركو أسينسيو يقترب من العودة لمنتخب إسبانيا

08 شباط / فبراير 2022 09:13

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تحدثت تقارير إسبانية عن اقتراب ماركو أسيسيو، لاعب ريال مدريد، من العودة إلى صفوف منتخب إسبانيا خلال الفترة المقبلة، بعد تألق اللاعب بشدة خلال الموسم الحالي وتقديم نفسه بالشكل اللائق للمدرب لويس إنريكي.

ووفقا لصحيفة "موند ديبورتيفو" الإسبانية فإن اللاعب الذي غاب عن بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية "يورو 2020" أجرى محادثات خلال الأيام الماضية مع لويس أنريكي، المدير الفني للماتادور، بشأن ضمه لمعسكر الفريق خلال الأجندة الدولية المقبلة خلال شهر مارس القادم.

وعلق لويس إنريكي في المرة السابقة التي سئل فيها عن أسينسيو والعودة المحتملة قائلاً: "كل اللاعبين يحتاجون إلى الاستمرارية ليكونوا في المنتخب الوطني، وكلما استطاعوا أن يكونوا أفضل، وبهذه الطريقة لدي المزيد للاختيار من بينها".

وسجل أسينسيو خلال 28 مباراة ثمانية أهداف خلال الموسم الحالي مع نادي ريال مدريد وبات أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي.

في سياق متصل، وحسبما نشرت شبكة "أوبتا" الخاصة بالأرقام والإحصائيات، فإن أسينسيو أصبح أول لاعب في صفوف ريال مدريد، يسجل في 3 مسابقات مختلفة هذا الموسم.

أحرز ماركو أسينسيو 5 أهداف لريال مدريد في الدوري الإسباني، وهدف واحد في دوري الأبطال، وآخر بكأس ملك إسبانيا.
 
نجح فريق ريال مدريد إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، إثر تغلبه على مضيفه ديبورتيفو ألكويانو بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب الأخير ضمن منافسات الموسم الحالي 2021-2022 من المسابقة.

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