تعرف على أبرز الإختلافات بين واتس آب وتطبيقات التراسل المشفرة



يعد تطبيق واتس آب هو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا التي يستخدمها أكثر من مليارات المستخدمين في بلدان مختلفة، حيث إنه تطبيق مجاني للاستخدام يأتي مع تشفير من طرف إلى طرف يسمح للمستخدمين بإرسال الرسائل والملاحظات الصوتية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو وإجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.



ومع ذلك، في الماضي، عاني واتس آب من بعض مشكلات الخصوصية المهمة التي أثارت شكًا في أذهان المستخدمين فيما يتعلق بالخصوصية، وبسبب هذا بدأ المستخدمون في البحث عن بعض أفضل بدائلها مثل Signal وTelegram وWire وBridgefy وغيرها الكثير.

ما هو البديل الأكثر أمانًا لتطبيق WhatsApp؟

التطبيقات المدرجة أدناه هي بعض الاقتراحات:

Signal



Wire



Telegram



Surespot



Threema



Element

ما التطبيق الأكثر أمانًا من WhatsApp؟

إذا كنت تبحث عن بديل لتطبيق WhatsApp، فهو آمن وآمن، فيمكنك تنزيل تطبيق Signal الذي يعطي الأولوية للخصوصية والأمان.

ما هو أفضل وأسلم تطبيق للدردشة؟

فيما يلي بعض تطبيقات المراسلة الآمنة التي يمكن استخدامها من قبل مستخدمي iOS و Android:

Facebook Messenger



Google Messages



Line



Signal



Telegram

هل GBWhatsApp آمن؟

GBWhatsApp هو أحد تطبيقات الطرف الثالث، وهو ليس آمنًا للاستخدام على الإطلاق، وفقًا لـ WhatsApp Messenger، لن يتم التسامح مع أي إصدارات معدلة من تطبيقاتهم وسيتم حظر حسابات المستخدمين.