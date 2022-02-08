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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تعرف على أبرز الإختلافات بين واتس آب وتطبيقات التراسل المشفرة

08 شباط / فبراير 2022 09:24

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يعد تطبيق واتس آب هو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا التي يستخدمها أكثر من مليارات المستخدمين في بلدان مختلفة، حيث إنه تطبيق مجاني للاستخدام يأتي مع تشفير من طرف إلى طرف يسمح للمستخدمين بإرسال الرسائل والملاحظات الصوتية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو وإجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية. 
 
ومع ذلك، في الماضي، عاني واتس آب من بعض مشكلات الخصوصية المهمة التي أثارت شكًا في أذهان المستخدمين فيما يتعلق بالخصوصية، وبسبب هذا بدأ المستخدمون في البحث عن بعض أفضل بدائلها مثل Signal وTelegram وWire وBridgefy وغيرها الكثير.

ما هو البديل الأكثر أمانًا لتطبيق WhatsApp؟

التطبيقات المدرجة أدناه هي بعض الاقتراحات:
Signal
 
Wire
 
Telegram
 
Surespot
 
Threema
 
Element

ما التطبيق الأكثر أمانًا من WhatsApp؟

إذا كنت تبحث عن بديل لتطبيق WhatsApp، فهو آمن وآمن، فيمكنك تنزيل تطبيق Signal الذي يعطي الأولوية للخصوصية والأمان.

ما هو أفضل وأسلم تطبيق للدردشة؟

فيما يلي بعض تطبيقات المراسلة الآمنة التي يمكن استخدامها من قبل مستخدمي iOS و Android:

Facebook Messenger
 
Google Messages
 
Line
 
Signal
 
Telegram

هل GBWhatsApp آمن؟

GBWhatsApp هو أحد تطبيقات الطرف الثالث، وهو ليس آمنًا للاستخدام على الإطلاق، وفقًا لـ WhatsApp Messenger، لن يتم التسامح مع أي إصدارات معدلة من تطبيقاتهم وسيتم حظر حسابات المستخدمين.

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