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المبــاحث تُنجز قضية سرقة شيكات بنكية بقيمة "13" ألف شيقل

08 شباط / فبراير 2022 10:07

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة -قسم مباحث الرضوان-بمحافظة غزة قضية سرقة شيكات بنكية من إحدى الشركات بلغت قيمتها "13" ألف وأربع مائة شيكل، بعد تلقيها شكوى من أحد المواطنين، مفادها قيام مجهول بسرقة عدد "2" شيك بنكي من داخل محطة "ح" للبترول، وقيامه بصرف أحد الشيكات بقيمة "6400" شيكل.

وبينّت مباحث الرضوان أنها شرعت بإجراءات البحث والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة، مشيرةً إلى أنها تمكنت من الوصول إلى السارق، الذي اعترف خلال التحقيقات بسرقته للشيكات من داخل المحطة، مفيداً أن الشيك الثاني الذي تبلغ قيمته "7" ألاف شيكل لا زال بحوزته.

وأشارت المباحث إلى أنه تم ضبط المبلغ المالي المصروف والشيك، وأحالت ملف السارق والقضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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