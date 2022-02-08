"الدفاع المدني" يبحث التعاون مع بلدية غزة

غزة- الرأي

بحثت المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، سبل التعاون مع بلدية غزة في إطار تعزيز الشراكة وفتح قنوات اتصال مباشرة بين ذوي الاختصاص، خاصة إزاء المنشآت الخطرة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من بلدية غزة ممثلًا برئيس البلدية د. يحيى السراج، وعضو المجلس البلدي الأستاذ بدر صبرة؛ لمديرية الدفاع المدني.

وكان في استقبال وفد البلدية، اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني، والعميد خليل قزعاط مساعد مدير الدفاع المدني لشؤون المحافظات، والمقدم د. محمد المغير مدير الأمن والسلامة، والرائد د. توفيق مهاني مدير إدارة الإسعاف والرعاية الأولية.

من جانبه، رحب اللواء شاهين بوفد البلدية؛ مؤكدًا على أهمية توطيد الشراكة في العمل بين الدفاع المدني وبلدية غزة، والتي تجلت في كثير من المهام المشتركة لاسيما خلال المنخفضات الجوية والحرائق الكبيرة.

وثمَّن اللواء شاهين التعاون الواضح الذي ظهر خلال المنخفضات الأخيرة خاصة بعد أن فتحت قنوات اتصال مباشرة بين أصحاب الاختصاص في الدفاع المدني، وبلديات القطاع بشكل عام، وبلدية غزة خاصة.

من جانبه، أشاد السراج بجهود الدفاع المدني في خدمة المواطنين؛ متطرقًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدية والدفاع المدني إزاء المنشآت الخطرة، وفقا للبروتوكولات المنظمة للعمل.

وأشار إلى خطورة محطات الغاز المقامة في المناطق السكنية وغير الملتزمة باشتراطات الوقاية والسلامة، وكذلك نقاط الغاز العشوائية، مشددًا على ضرورة توفير بديل لأصحاب هذه النقاط الخطرة.