شُرطة الطـــاقة تضبط "50" خط مسروق على الشبكة العامة

غزة- الرأي

رافقت دائرة شرطة الطاقة، الطواقم الفنية بدائرة التفتيش بشركة توزيع الكهرباء، بالتنسيق مع بلدية جباليا وشرطة محافظة الشمال بجولة على شارع الرشيد لضبط التعديات والخطوط غير الشرعية التي تغذي الأكشاك والاستراحات.

وفي هذا الصدد، قال العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة سلطة الطاقة: "إن الطواقم الفنية لشركة الكهرباء أزالت "50" خط كهرباء خلال الجولة، وصادرت الكوابل الخاصة بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضبط لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها".

وأوضح العقيد حمادة أن شركة الكهرباء بصدد استكمال العمل على طول شارع الرشيد؛ لإزالة جميع الخطوط والتعديات غير الشرعية والتي تعرض حياة المواطنين للخطر كونها تفتقد لإجراءات السلامة.