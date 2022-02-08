سلطة المياه وجودة البيئة تجتمع ومع وزارة الزراعة

غزة- الرأي

اجتمعت وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة مع مدير عام وحدة السياسات والتخطيط في وزارة الزراعة م.وائل ثابت.

حيث ناقش الطرفان آخر المستجدات المتعلقة بالمساحات الزراعية والانتاج الزراعي من المحاصيل والثروة الحيوانية وبالتالي امكانية احتساب او تخمين المياه المستخرجة من الخزان الجوفي للأغراض الزراعية.

بالإضافة الى انه ناقش مدير عام وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا آلية اعادة تأهيل آبار المياه الزراعية المدمرة وكيفية دفع هذا النوع من المشاريع للتنفيذ من خلال الجهات المانحة والمؤسسات المحلية والدولية وآلية متابعة هذه المشاريع بالشراكة بين سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الزراعة بحضور كلا من مدير عام السياسات والتخطيط م. وائل ثابت ومدير عام التربة والري م. معيد الأغا.

في نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على متابعة هذه الأنشطة للتأكد من انجازها، حيث يجدر التنويه أن الاجتماع كان بحضور مدير عام السياسات والتخطيط م. وائل ثابت، ومدير عام التربة والري م. معيد الاغا من وزارة الزراعة، وم.اياد مسلم من سلطة المياه وجودة البيئة.