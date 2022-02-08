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رئيس بلدية المغازي وجمعية التاهيل يبحثان التعاون المشترك

08 شباط / فبراير 2022 10:47

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غزة-الرأي

استقبل أ.حاتم الغمري رئيس البلدية وفدا ضم أ.طلال عودة استشاري مشروع مجتمع شامل ومتاح ، و أ.ارهاف ابو الروس المنسقة الميدانية لجمعية التاهيل والتدريب الاجتماعي بالنصيرات، وعدد من ذوي الاعاقة.
بدوره، أكد  رئيس البلدية على الاستعداد التام للتعاون في كافة مجالات العمل البلدي، مطلعا  الوفد الزائر على بعض الجهود التي تبذلها البلدية فيما يخص تقديم الخدمات لفئة الاشخاص ذوي الاعاقة.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون والعمل وفق رؤية واضحة لتوفير الخدمات للجميع دون استثناء.
من جانبه ،قدم أ.طلال عودة شكره العميق لرئيس البلدية لحسن استقباله ولجهوده الواضحة وتسهيل الخدمات والوصول اليها لكافة فئات المجتمع المحلي .
 

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