"مباحث التموين" تُتلف 18 طنًا من البذور الفاسدة شمال غزة

غزة-الرأي

أتلفت دائرة مباحث التموين في محافظة شمال غزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد 18 طنًا من بذور عباد الشمس،وذلك بسبب الفساد الظاهري عليها.

وبيّنت مباحث التموين، أنه تم تحويل الكمية المتلفة إلى علف حيواني، بالإضافة إلى إحالة ملف القضية لوزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وفي سياقٍ منفصل، ضبطت مباحث التموين خلال جولةٍ ميدانية برفقة وزارة الصحة في المحافظة الوسطى 525 كجم من الموز الفاسد لدى أحد التجار لوجود علامات الفساد الظاهري عليه.

وأوضحت مباحث التموين أنه تم إحالة ملف التاجر إلى الدائرة القانونية بوزارة الصحة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.