وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" توقع عقود التشغيل المؤقت للقضاء الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية بخان يونس تحدّث بيانات أصحاب حسك المجادي وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تُتلف 18 طنًا من البذور الفاسدة شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 5 إصـابات في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية المغازي وجمعية التاهيل يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية 15 أسيراً مصابون بالسرطان يعانون إهمال طبي متعمد وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تجتمع ومع وزارة الزراعة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية شُرطة الطـــاقة تضبط "50" خط مسروق على الشبكة العامة وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يبحث التعاون مع بلدية غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

"مباحث التموين" تُتلف 18 طنًا من البذور الفاسدة شمال غزة

08 شباط / فبراير 2022 11:00

11
11

غزة-الرأي

أتلفت دائرة مباحث التموين في محافظة شمال غزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد 18 طنًا من بذور عباد الشمس،وذلك بسبب الفساد الظاهري عليها.

وبيّنت مباحث التموين، أنه تم تحويل الكمية المتلفة إلى علف حيواني، بالإضافة إلى إحالة ملف القضية لوزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وفي سياقٍ منفصل، ضبطت مباحث التموين خلال جولةٍ ميدانية برفقة وزارة الصحة في المحافظة الوسطى 525 كجم من الموز الفاسد لدى أحد التجار لوجود علامات الفساد الظاهري عليه.

وأوضحت مباحث التموين أنه تم إحالة ملف التاجر إلى الدائرة القانونية بوزارة الصحة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟