الصحة: تطورات نوعية شهدتها خدمات غسيل وزراعة الكلى

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خدمات الغسيل الكلوي وزراعة الكلى في قطاع غزة شهدت تطورات وإضافات نوعية خلال العام 2021 كان من بينها إضافة العديد من الإنشاءات والتجهيزات في المرافق الصحية في محافظات قطاع غزة واستكمال إجراء عمليات زراعة الكلى لإنهاء معاناة مرضى الفشل الكلوي في القطاع.

وذكر تقرير صادر عن وحدة نظم المعلومات في وزارة الصحة الفلسطينية، أن العام 2021 شهد إجراء 9عمليات زراعة كلى، ليرتفع عدد الذين تم زراعة كلى لهم ضمن البرنامج الوطني لزارعة الكلى منذ فبراير 2013 وحتى تاريخه إلى 110 مريضاً.

ولفت التقرير، إلى أن العام 2021 شهد خططاً للتوجه نحو مأسسة خدمات زراعة الكلى، وذلك ضمن أهداف الوزارة في التأكيد على توطين خدمات زراعة الكلى في القطاع، إلى جانب تقييم خدمات وحدات غسيل الكلى بالمستشفيات وتم وضع نموذج لمعايير الخدمة.

وأوضح التقرير إلى أن عدد مرضى زراعة الكلى الذين يتم رعايتهم في مستشفيات وزارة الصحة بغزة ويتم صرف العلاج لهم بشكل شهري منتظم نحو 406 مريضاً.

كما أشار ذات التقرير إلى أنه تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي لنحو 1031 مريضاً، فيما بلغت عدد جلسات الغسيل الكلوي في المرافق الصحية أكثر من 132 ألف جلسة.

وعلى صعيد الإنشاءات، أشار ذات التقرير إلى أنه تم افتتاح مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى، بتمويل من اللجنة القطرية لإعمار غزة، بطاقة سريرية بلغت 36 سريراً، إلى جانب إنشاء مركز غسيل الكلى في مجمع ناصر الطبي في خان يونس بتكلفة إجمالية بلغت 842 ألف دولار.

وتشهد وزارة الصحة العديد من التطورات نوعية في مختلف المجالات على صعيد التطور الكبير في الكادر البشري والخدمات المقدمة والإنشاءات والتجهيزات الطبية.