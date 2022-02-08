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الشرطة البحرية بخان يونس تبحث التعاون المشترك مع النيابة العامة

08 شباط / فبراير 2022 12:12

خانيونس- الرأي

بحثت دائرة الشرطة البحرية بمحافظة خان يونس التعاون المشترك مع نيابة خان يونس الكلية والجزئية، جاء ذلك خلال زيارةٍ قام بها العقيد مصطفى الجعبري، مدير الشرطة البحرية بخان يونس برفقة عدد من رؤساء الأقسام لمقر النيابة العامة بخان يونس.

ورحب المستشار علي صرصور رئيس نيابة خان يونس الكلية بالوفد الزائر، مثنيًا على الدور الهام والحيوي الذي تقوم به الشرطة البحرية في حفظ الأمن وضبط الحدود جنبًا إلى جنب مع النيابة العامة، داعياً لضرورة تكامل الجهود بين أركان العدالة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.

بدوره أشار العقيد الجعبري إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك وتضافر الجهود؛ لتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل وتجويد الأداء الفني؛ لتحقيق العدالة الإجرائية، مشيدًا بالتنسيق الدائم بين النيابة العامة والشرطة البحرية، وداعيًا لضرورة عقد لقاءات دورية بين الطرفين.

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