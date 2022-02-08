الصحة: عززنا أقسام الطوارئ بالكوادر البشرية والأجهزة الطبية

غزة- الرأي

قال مدير طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات د. محمد العطار، إنه ومنذ نشأة الدائرة تم العمل على عدة محاور أساسية أبرزها الكادر البشري، وبناء القدرات والتدريب، والأجهزة والمعدات الطبية، الى جانب التوسعة والانشاءات، والسياسات والبروتوكولات.

وأوضح العطار أنه تم تعزيز الكادر البشري ووضع مفتاح تشغيل الكوادر الطبية في أقسام الطوارئ وتثبيت الفرق الطبية في أقسام الطوارئ والذي وصل عددهم الى 112 طبيب وطبيبة.

وعلى صعيد بناء قدرات وتطوير أداء الكوادر بين العطار أنه تم تدريب 33 طبيب وممرض طوارئ على تقنيات دعم الحياة الأساسي من خلال الحاقهم بدورات (BLS) المعتمدة دوليا من جمعية القلب الامريكية، الى جانب تدريب 78 طبيب وممرض طوارئ على دورة تقنيات دعم الحياة المتقدم من خلال الحاقهم بدورات (ACLS) المعتمدة دوليا من جمعية القلب الامريكية.

ونوه الى تدريب 60 طبيب وممرض على مهارات إدارة الإصابات الجماعية الكبرى MCM من خلال مؤسسة دولية مختصة عبر تقنية التعليم الافتراضي وبدعم من الصحة العالمية، اضافة الى تدريب 14 موظف من الفئة الإشرافية في مجمع الشفاء الطبي على مهارات ادراة الإصابات الجماعية عبر التدريب الوجاهي من خلال مدرب دولي.

كذلك تم تدريب 50 طبيب وممرض طوارئ على مهارات لتعامل مع حالات الطوارئ الصحة النفسية في اقسام الطوارئ (MH-Gap)، الى جانب تدريب 160 طبيب وممرض طوارئ على المهارات الاساسيات للتعامل مع الإصابات، كما تم تدريب 50 طبيب طوارئ على مهارات استخدام جهاز الالتراساوند eFAST في قسم الطوارئ.

وحول تعزيز أقسام الطوارئ بالأجهزة والمعدات الطبية بين العطار أنه تم دعم و تزويد اقسام الطوارئ ب(55) سرير طوارئ ذات جودة عالية مخصصة لأقسام الطوارئ، و(61 ) جهاز مراقبة العلامات الحيوية ثابت ومتنقل (Patient & Vital signs Monitors) ،و(18 ) جهاز مراقبة اوكسجين الدم P-Oximeter ، الى جانب دعمها ب(100Kits( أدوات جراحية لتقطيب الجروح في اقسام الطوارئ ،و (40 جهاز) laryngoscope ، كذلك دعمها ب( 60) كرسي متحرك لخدمات المرضى في اقسام الطوارئ، و(80 )نقالة متحركة خفيفة تستخدم في حالات الطوارئ ، بالإضافة لعدة مستلزمات مثل زي واحذية طبية وأجهزة دعم العمود الفقري للرقبة Neck Collar.

كما تم توزيع زي طبي وأحذية طبية على العاملين في أقسام طوارئ المستشفيات، وتوزيع ملصقات وعلامات ارشادية وتثبيتها داخل اقسام الطوارئ للتعامل مع الإصابات الجماعية الكبرى.

وعلى صعيد التوسعات والانشاءات أوضح العطار أنه تنفيذ واضافة قسم الملاحظة اليومية (Observational Unit) ضمن توسيع قسم طوارئ مجمع الشفاء الطبي، ووضع مخطط لدمج وتوحيد قسمي طوارئ الباطنة والجراحة بمجمع الشفاء الطبي، الى جانب تنفيذ مشروع توسيع قسم طوارئ مستشفى العيون بدعم الصليب الأحمر الدولي، والشروع في تنفيذ توسعة طوارئ مستشفى بيت حانون بدعم من أطباء بلا حدود بلجيكا.

كذلك تم تجهيز وتخصيص مركز فرز تنفسي منفصل عن قسام طوارئ مستشفى شهداء الأقصى، وتجهيز وتخصيص مركز فرز تنفسي منفصل عن أقسام طوارئ مستشفى الإندونيسي.

وأضاف العطار أنه تم عقد ورشة عمل حول مفاهيم الفرز وتقسيم الحالات في اقسام الطوارئ باستخدام نظام Emergency Severity Index (ESI)، و تنفيذ برنامج تدريبي شامل (نظري وتطبيقي) لمنتسبي بورد الطوارئ بواقع يوم دراسي مطول أسبوعيا و على مدار عام كامل من خلال مجموعة كبيرة من الاستشاريين و الاختصاصين في مختلف المجالات، اضافة الى عقد ورشة عمل بعنوان مقدمة في طب الكوارث لأطباء برنامج بورد طب الطوارئ.

وأشار الى عقد ورشة عمل تناولت أساسيات خدمات الإسعاف و الطوارئ Prehospital Care لأطباء برنامج بورد طب الطوارئ، وأخرى عن إدارة الألم ( pain management) لأطباء برنامج بورد طب الطوارئ ، كما تم تنفيذ ورشة عمل عن موضوع علم السموم Toxicology لأطباء برنامج بورد طب الطوارئ .

وحول وضع السياسات والبروتوكولات أفاد العطار أنه تم تحديث نماذج ملف مريض الطوارئ الجديد، وصياغة واعتماد سياسة النقل الأمن في المستشفيات الحكومية وتطبيقها، الى جانب صياغة سياسة التعامل مع حالات الوفاة في أقسم الطوارئ، وتحديث سياسة التعامل مع الحالات القضائية داخل قسم الطوارئ.

وعملت دائرة طب الطوارئ خلال فترة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة فى مايو رفع جهوزية اقسام الطوارئ وتفعيل خطة الطوارئ الكاملة في اقسام طوارئ المستشفيات الجراحية السبع الأساسية والاستجابة السريعة والفعالة في التعامل مع احداث الإصابات الجماعية الكبرى خلال فترة العدوان الإسرائيلي في مايو 2021م.

ووجه د. العطار شكره للمؤسسات والشركاء الداعمين كمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر القطري وأطباء بلا حدود – بلجيكا وغيرها من المؤسسات الشريكة والداعمة.