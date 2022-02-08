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المبــاحث العامة بغزة تُنجز قضية سرقة شيكات بنكية

08 شباط / فبراير 2022 12:21

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غزة-الرأي

أنجزت المباحث العامة -قسم مباحث الرضوان- بمحافظة غزة قضية سرقة شيكات بنكية من إحدى الشركات بلغت قيمتها 13 ألف و400 شيكل، بعد تلقيها شكوى من أحد المواطنين، مفادها قيام مجهول بسرقة شيكين بنكيين من داخل محطة للبترول، وقيامه بصرف أحد الشيكات بقيمة 6 آلاف و400 شيكل.

وبينّت مباحث الرضوان أنها شرعت بإجراءات البحث والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة، مشيرةً إلى أنها تمكنت من الوصول إلى السارق، الذي بدوره اعترف خلال التحقيقات بسرقته للشيكات من داخل المحطة، مفيداً أن الشيك الثاني الذي تبلغ قيمته 7 آلاف شيكل لا زال بحوزته.

وأشارت المباحث إلى أنه تم ضبط المبلغ المالي المصروف والشيك، وأحالت ملف السارق والقضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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