مدرسة الأوقاف الشرعية تفتتح غرفاً صفية جديدة

غزة-الرأي

افتتحت مدرسة الأوقاف الشرعية التابعة لوزارة الاوقاف غرفاً صفية جديدة, والتي تأتي استكمالاً لخطة التوسعة, وبناء وتجهيز الطابق الثاني, وصيانة مبني المدرسة الرئيسي, بتمويل كريم من الهيئة العالمية للرعاية الانسانية والاغاثية IHCRO.

وحضر الافتتاح وكيل الوزارة د. عبدالهادي الأغا, ومدير عام وحدة التعليم الشرعي د. كفاح الرملي, ومدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة سليم, ومدير عام المديريات أ. منذر الغماري, ومدير دائرة المدارس أ. عبد السلام قوصة, ومدير مديرية أوقاف غزة د. محمد سالم.

بدوره أكد الأغا علي أهمية المدارس الشرعية في تخريج جيل مثقف بالعلم الشرعي, وغرسه في نفوس وأذهان أبنائنا, منوهاً بأن المعرفة الشرعية وسيلة مهمة لإعداد الدعاة وتأهليهم لحمل الرسالة الدعوية في جميع أنحاء العالم.

ودعا خلال حديثه الهيئة التدريسية والطلاب أن يكونوا علي قدر المسؤولية, وتبليغ العلم الشرعي, وتعزيز مكانة المجتمع الاسلامي, بما يضمن انتاج جيل قادر علي الريادة وقيادة المستقبل وفق منهجنا وتعاليم ديننا, مشيداً بدور الجهة المانحة في دعم المدارس الشرعية, آملاً أن تكون منارة علمية لأجيالنا القادمة.

