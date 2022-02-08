وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ برنامج ارشادي لتحديد المساحات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يوزّع كتب المنهاج المكبّرة لضعاف البصر وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تستضيف لجنة "الإرشاد الأسري" المكلفة بمشروع "رخصة الزواج الآمن" وكالة الرأي الفلسطينية الطالبة ليندا الهواري تُبدع باللغات وتقديم المحتوى الإعلامي الهادف وكالة الرأي الفلسطينية المؤتمر الوطني يؤكد على تجريم الاستيطان وتفعيل المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة الإسرائيلية تطالب بالسجن 7 سنوات إضافية لأبطال الفرار من "جلبوع" وكالة الرأي الفلسطينية المباحث الطبية بخان يونس تنظم حملة تبرع بالدم وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنظم مؤتمرًا وطنيًا شعبيًا ضد الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الأوقاف الشرعية تفتتح غرفاً صفية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية " العمل " تواصل جولاتها التفتيشية على المنشآت بالمدينة الصناعية
أخبار » الأخبار الحكومية

مدرسة الأوقاف الشرعية تفتتح غرفاً صفية جديدة

08 شباط / فبراير 2022 12:38

11
11

غزة-الرأي

افتتحت مدرسة الأوقاف الشرعية التابعة لوزارة الاوقاف غرفاً صفية جديدة, والتي تأتي استكمالاً لخطة التوسعة, وبناء وتجهيز الطابق الثاني, وصيانة مبني المدرسة الرئيسي, بتمويل كريم من الهيئة العالمية للرعاية الانسانية والاغاثية IHCRO.
وحضر الافتتاح وكيل الوزارة د. عبدالهادي الأغا, ومدير عام وحدة التعليم الشرعي د. كفاح الرملي, ومدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة سليم, ومدير عام المديريات أ. منذر الغماري, ومدير دائرة المدارس أ. عبد السلام قوصة, ومدير مديرية أوقاف غزة د. محمد سالم.
بدوره أكد الأغا علي أهمية المدارس الشرعية في تخريج جيل مثقف بالعلم الشرعي, وغرسه في نفوس وأذهان أبنائنا, منوهاً بأن المعرفة الشرعية وسيلة مهمة لإعداد الدعاة وتأهليهم لحمل الرسالة الدعوية في جميع أنحاء العالم.
ودعا خلال حديثه الهيئة التدريسية والطلاب أن يكونوا علي قدر المسؤولية, وتبليغ العلم الشرعي, وتعزيز مكانة المجتمع الاسلامي, بما يضمن انتاج جيل قادر علي الريادة وقيادة المستقبل وفق منهجنا وتعاليم ديننا, مشيداً بدور الجهة المانحة في دعم المدارس الشرعية, آملاً أن تكون منارة علمية لأجيالنا القادمة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟