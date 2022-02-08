الطالبة ليندا الهواري تُبدع باللغات وتقديم المحتوى الإعلامي الهادف

غزة-الرأي - سامي جاد الله

تُبدع الطالبة ليندا الهواري من الصف الحادي عشر علمي بمدرسة الجليل الثانوية للبنات بمديرية تعليم غرب غزة في مواهب متعددة منها: التحدث بعدة لغات أجنبية، وتقديم المحتوى الإعلامي الهادف والرسم الاحترافي وكتابة المقالات.

وللطالبة ليندا اهتمام منذ الصغر في الكتابة والقراءة والإلقاء، ولها نشاطات في الإذاعات المدرسية والرسم، حيث فازت بعدة مسابقات.

وعند وصولها الصف السابع سافرت مع أسرتها عدة أشهر إلى الخارج وتحديداً لدولة ألمانيا حيث درست في مدرسة بولاية بادن فورتنبرغ الألمانية وأبدعت وتسلمت مسؤولية النادي الإعلامي المدرسي.

وعقب عودتها من السفر واصلت مشوارها التعليمي في مدارس غزة، وقامت بتطوير مواهبها وازداد اهتمامها باللغات وأصبحت تتقن ثلاث لغات هي الإنجليزية والتركية والألمانية بشكل ذاتي من خلال متابعة الإنترنت والتعلم في المدرسة وتشجيع من أسرتها الإعلامية وهم المخرج التلفزيوني أشرف الهواري والإعلامية نيفين أبو هربيد، كما واصلت تنمية قدراتها في التثقيف والاطلاع وقراءة الكتب.

وحظيت الطالبة ليندا أيضاً بتشجيع كبير من مديرة مدرسة الجليل الثانوية أ.إحسان عبد اللطيف والمعلمات اللواتي ضموها لنادي المواهب والمبدعين وأتاحوا لها تنفيذ الأنشطة المدرسية المتنوعة والتقديم الإذاعي وتوثيق أنشطة المدرسة إعلامياً، والتدريب على فن الإلقاء والإنتاج عبر المنصات وتنفيذ برامج حوارية مدرسية وغير ذلك.

وتنشط ليندا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إعداد وإنتاج الفيديوهات الهادفة التي تحكي عن غزة وفلسطين والقدس والأسرى واللاجئين وقضايا اجتماعية متنوعة.

وتطمح ليندا التي حصلت على معدل مرتفع 99,6% في الدراسة إلى مواصلة مسيرة التفوق والنجاح في الثانوية العامة الفرع العلمي والتخصص لدراسة الطب، وفي نفس الوقت الاستمرار في مجال الإعلام وإيصال صوت فلسطين للعالم.

