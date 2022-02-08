تعليم الشمال يوزّع كتب المنهاج المكبّرة لضعاف البصر

غزة-الرأي

وزعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع جمعية "سلام للإغاثة والتنمية" كتب المنهاج الدراسي المكبّرة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، للطلبة ضعاف البصر.

جاء ذلك بحضور مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة أ. نفوذ العطل، ومشرف التربية الخاصة أ. ماجد المدهون، ومشرف التعليم الجامع أ. ميسّر الفراني، والعاملين في قسم الكتب.

وثمّن أ. شهاب الجهد الكبير الذي تبذله جمعية "سلام للإغاثة والتنمية" لخدمة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت خلال السنوات الماضية العديد من المساعدات لمدارس وطلاب الشمال من بينها توزيع الكتب المكبّرة لضعاف البصر، مؤكداً أن مجال الدعم الخيري في قطاع التعليم لا يقل أهمية عن دعم القطاعات الأخرى.

وأوضح أ. شهاب أن عدد النسخ المكبّرة التي تم تسليمها للطلبة للفصل الحالي بلغت (82) نسخة لجميع المواد الدراسية في مختلف المباحث.

كما ثمّن أ. شهاب دور قسم التربية الخاصة والإرشاد الذي يتابع عن كثب أحوال الطلبة الصحية والنفسية والسلوكية ويعمل على تقديم المعالجات المناسبة لها سواء بجهود ذاتية، أو من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي.

