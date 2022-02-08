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الزيان يؤكد أهمية التواصل بين الغرفة التجارية والنقل والمواصلات

08 شباط / فبراير 2022 01:54

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غزة-الرأي

أكد أ. خليل الزيان مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بوزارة النقل والمواصلات على أهمية التواصل المستمر بين الغرفة التجارية والوزارة لاعتبارها الممثل الوحيد لتجار قطاع غزة ولها دور كبير في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

جاء الزيان  خلال زيارته والوفد المرافق له الغرفة التجارية ، حيث كان في استقباله أ. رشاد حماد نائب رئيس الغرفة التجارية و أ. هاني عطالله أمين السر وذلك لاطلاعهم على حملة التخفيضات. 

بدوره ثمن الزيان جهود الغرفة التجارية التي تخدم قطاع التجار الذي يعتبر قطاع مهم وحساس وذو تأثير كبير على مناحي الحياة في قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين عامه، مطلعا اياهم على حملة تخفيضات رسوم الترخيص بشكل مفصل وأهدافها، كان آخرها قرار الحكومة الخاص بالمركبات التجارية حيث تصل خصم الضريبة المضافة إلى 80%.
من جانبه، رحب حمادة بالوفد مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون المروري على الجميع منوهاً أن الغرفة مع تجديد ترخيص المركبات والتأمين وذلك من أجل حماية المركبات والمواطنين من أبناء شعبنا.
واقترح حمادة بعض المقترحات فيما يخص المركبات التجارية، ووعد الزيان بالعمل على دراسة هذه المقترحات مع جهات الاختصاص بما يحقق مصلحة التجار من جهة والمصلحة العامة.

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