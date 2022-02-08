"التعليم "تنظم وقفة شكر وعرفان للاعب الكويتي محمد العوضي

غزة-الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي وقفة شكر وعرفان للاعب الكويتي محمد جاسم العوضي الذي رفض مواجهة لاعباً إسرائيلياً في بطولة للتنس بدولة الإمارات العربية المتحدة، انتصاراً لفلسطين ورفضاً للتطبيع.

وشارك في الوقفة التي نُظمت في مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين في محافظة خان يونس أ. أحمد عايش النجار مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي، وأ. عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية والكشفية، وأ. خالد المزين مدير المدرسة، وعدد من رؤساء الأقسام في مديرية تعليم خان يونس، ولفيف من طلبة المدرسة.

وقد أوضح النجار أن هذه الوقفة هي أقل ما يمكن تقديمه للكويت الشقيق، موجهاً تحيته وشكره لشعب الكويت وأميرها وحكومتها وبرلمانها، لمواقفهم التاريخية ومساندتهم للشعب الفلسطيني، مبيناً أن انسحاب اللاعب البطل محمد العوضي نصرة لفلسطين هو تصرف يلخّص حكاية الإخوة بين فلسطين والكويت والتي عبّرت فيها الكويت عن نفسها وأصالتها وشهامتها.

وأضاف النجار أننا نثني على موقف اللاعب العوضي وكافة إخوانه الرياضيين العرب لرفضهم التطبيع الذي هو اختراقٌ للأمة في ثقافتها وقيمها واقتصادها، وتفريطٌ في حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وتنكرٌ لتضحياته الجسيمة، ومكافاةٌ لدولة الاحتلال بإقرار سيطرتها الكاملة على أرض فلسطين، وتمهيدٌ للمساس بالمسجد الأقصى وتهويده، وإعطاءٌ للعدو غطاءً رسمياً لكل جرائمه بحق شعبنا.

وفي كلمة ألقاها باسم الطلبة الفلسطينيين قال الطالب عبد الله الأسطل: “نقدر عاليًا موقف اللاعب الكويتي محمد العوضي الذي رفض مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة للتنس بدولة الإمارات”.

وأضاف الأسطل “نعرب عن احترامنا لجميع المواقفِ السابقةِ للرياضيين من مصرَ والجزائرِ والمغربِ والأردنَ ولبنانَ وموريتانيا واليمنِ والسعوديةِ وليبيا وتونسَ والعراقِ والسودانِ الذين رفضوا مواجهةَ اللاعبين الإسرائيليين، وفضّلوا الانسحابَ بكرامةٍ انتصاراً لفلسطينَ وشَعْبِهَا!”.

كما دعا الأسطل جميعَ شعوبِنا العربيةِ إلى أن تَحْذُوَ حَذْوَ هذه الدولِ وترفضَ كلَّ أشكال التطبيع مع كيانِ الفصل العنصريّ في إسرائيلَ. كما تمنى أن تبذلَ كلُّ الشعوبِ المحبةِ للعدالةِ جهدها لضمان محاسبة الكيان المحتل على جرائِمِه المستمرةِ والتطهيرِ العرقي الحاصل للفلسطينيين.

كما توجه الأسطل بالتحية للاعب محمد العوضي ولأسرته الكريمة وإخوانه الرياضيين العرب الذين يرفضون المشاركة في خيانة التطبيع.

وفي كلمةٍ باللغة الإنجليزية لمبادرة “سفراء حول العالم” أكد الطالب محمد فارس أن الشعبَ الفلسطينيُّ يواجه كلَّ يومٍ استعماراً وقهراً وإذلالاً ووحشيةً وتهجيراً ممنهجاً، ومحاولاتٍ لمحو الوجودِ والهُويّةِ الفلسطينيةِ.

وأضاف فارس أن دولةَ الاحتلالِ تسعى من خلال محاولاتِ التّطبيعِ وهو نوعٌ من احتلالِ العقولِ إلى تبييضِ صفحتِها ونسيانِ العالمِ احتلالَها وجرائمَها.

كما بيَّن فارس أنه يجب مجابهة المحاولاتِ العديدةَ للتطبيعِ معَ إسرائيلَ وبِكُلِ قوةٍ من قِبَلِ المحبين للسلام والذين يعملون من أجل العدالة في فلسطينَ؛ لأن الاحتلال يغتصب حقوقَ شعبنا الفلسطيني المناضل.

وختم فارس كلمته بتأكيد طلبة فلسطين من جديدٍ دعوتَهم لمقاطعةِ إسرائيلَ، ووقفِ كلِّ أشكالِ التطبيعِ التي تُشَكِّلُ خُطُورَةً جَسِيمَةً على القضيةِ الفلسطينيةِ واستقرارِ العالمِ العربيِّ.

وقد رفع طلبة مدرسة خالد الحسن الثانوية خلال الوقفة أعلام فلسطين والكويت، وصوراً للاعب العوضي، وشعارات باللغتين العربية والإنجليزية رفضاً للتطبيع، وشكراً للكويت وكافة الدول الصديقة التي ترفض التطبيع وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.