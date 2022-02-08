الداخلية تُوقع مذكرة تفاهم مع "الصليب الأحمر" لعام 2022

غزة-الرأي

وقَّعَتْ وزارة الداخلية والأمن الوطني، الثلاثاء، مذكرة التفاهم السنوية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تنظم التعاون المشترك بين اللجنة الدولية وأجهزة وإدارات الوزارة.

ووقّع الاتفاقية عن وزارة الداخلية والأمن الوطني العميد زكي الشريف مستشار وكيل وزارة الداخلية للشؤون الدولية، وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد نيكولاس جيرار نائب رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر في قطاع غزة.

جاء ذلك، بحضور العقيد عبد القادر المطري مسؤول ملف العلاقات الدولية بمكتب مستشار وكيل الوزارة للشؤون الدولية، والمقدم مؤمن الدلو ممثلاً عن المديرية العامة للتدريب بالوزارة، وأ. فايز الأقرع مستشار مدير بعثة اللجنة الدولية، وأ. يوسف اليازجي مدير دائرة الإعلام والنشر بالبعثة، والسيدة شرين حنفية مسؤول قسم الحماية.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي تتم سنوياً، إلى تحديد الإطار الذي يتم من خلاله توجيه البرامج والأنشطة التدريبية، والتوعوية، التي تنفذها "الصليب الأحمر" مع وزارة الداخلية والأمن الوطني بكافة أجهزتها وإدارتها.

من جانبه، رحب العميد زكي الشريف بوفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ مؤكدًا أن اللجنة تحتل مكانة متقدمة لدى وزارة الداخلية والأمن الوطني في تعاونها مع المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة.

ولفت العميد الشريف إلى أن الوزارة اعتمدت لجنة تنسيقية تتكون من 10 ضباط مختصين من أجهزة وإدارات الداخلية لتعزيز التعاون، وتوثيق علاقة العمل مع "الصليب الأحمر" لما لها من دور كبير في تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة.

ونوه إلى أن الداخلية معنية بأي مقترحات موجهة من الصليب الأحمر في إطار توطيد العلاقات وفق الضوابط والمعايير المتوافق عليها.

وأكد مستشار وكيل الوزارة أن "الداخلية" تُقدم التسهيلات اللازمة لكافة المؤسسات والجهات التي تقدم الخدمات لأبناء شعبنا، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بدوره؛ عبّر السيد نيكولاس عن سعادته بتجديد مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للعام العاشر على التوالي؛ مثمنًا هذا التعاون المستمر على مدار السنوات السابقة.

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية من تسهيلات وتعاون مشترك، الأمر الذي يساعد اللجنة على العمل بأريحية في جوانب متعددة في قطاع غزة.

ونوه نائب رئيس البعثة الفرعية للجنة إلى أن هذا التعاون يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة كتحسين أوضاع السجناء وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأضاف: "من المهم استمرار الحوار والتواصل والتنسيق بين الجانبين لتحقيق تلك الأهداف، ومن هنا تأتي أهمية توقيع هذه المذكرة".

يشار إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني واللجنة الدولية للصليب الأحمر توقعان كل عام مذكرة تفاهم مشتركة، تحدد طبيعة التعاون المشترك في مجال إنفاذ القانون، وذلك للعام العاشر على التوالي.