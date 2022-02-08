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أوقاف الشمال تنظم ورشة عمل بعنوان "رواحل العلم"

08 شباط / فبراير 2022 02:28

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غزة-الرأي

أوصى مشاركون في ورشة العمل التي نظمتها مديرية أوقاف الشمال بعنوان "رواحل العلم", بضرورة العمل على وضع برامج وأنشطة تكاملية لجهود مدرسي الدورات, وخطة سنوية واضحة ومحددة, لتحقيق رسالية العلم والعلماء.
وطالب المشاركون في الورشة التي استهدفت طلبة العلم الشرعي العاملين في حقل الأوقاف بمشاركة مدير المديرية د. مرسي سلمان, بالعمل على تفعيل دور طلبة العلم, وعقد الدورات الشرعية والمجالس العلمية والدروس المنهجية.
بدوره أوضح سلمان أن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار بحث ومناقشة دور العلماء, وتفقيه الناس أمور دينهم, من خلال تنظيم الدروس المنهجية التي تلامس واقعهم, مشيداً بجهود القائمين علي الورشة, التي تأتي في اطار اقامة دين الله كما أمرنا, والارتقاء بالمجالس العلمية وتطوير المنهجية الشرعية.
 

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