آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة إضافة للحافلة الثامنة والتاسعة، إلى جانب العاشرة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/7) .

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/6): ، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.