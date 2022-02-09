حقائق وأرقام حول مرضى السرطان في غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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09 شباط / فبراير 2022 08:29
غزة - الرأي
نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائيات حول مرضى السرطان في قطاع غزة خلال الأعوام ما بين (2016 -2020).
وتضمنت الإحصائيات حقائق وأرقام حول مرضى السرطان موضحة في الرسم التالي:
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