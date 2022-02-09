حقائق وأرقام حول مرضى السرطان في غزة

غزة - الرأي

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائيات حول مرضى السرطان في قطاع غزة خلال الأعوام ما بين (2016 -2020).

وتضمنت الإحصائيات حقائق وأرقام حول مرضى السرطان موضحة في الرسم التالي: