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حقائق وأرقام حول مرضى السرطان في غزة

09 شباط / فبراير 2022 08:29

غزة - الرأي

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائيات حول مرضى السرطان في قطاع غزة خلال الأعوام ما بين (2016 -2020).

وتضمنت الإحصائيات حقائق وأرقام حول مرضى السرطان موضحة في الرسم التالي:

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