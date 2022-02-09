وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينعى القائد الوطني زياد الظاظا وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب أوائل الطلبة بمراكز التدريب المهني اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية حقائق وأرقام حول مرضى السرطان في غزة وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم بناية سكنية في الناصرة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة القائد الوطني زياد الظاظا وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: منخفض جوي اليوم وغدًا وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: جيش الاحتلال يقامر بأبناء الإسرائيليين الفقراء وكالة الرأي الفلسطينية كورونا يُصيب كافة الأسرى بقسم "12" داخل سجن "نفحة"
أخبار » الأخبار الحكومية

توفي جراء إصابته بكورونا

الإعلام الحكومي ينعى القائد الوطني زياد الظاظا

09 شباط / فبراير 2022 09:08

الراحل زياد الظاظا
الراحل زياد الظاظا

غزة - الرأي:

نعى المكتب الإعلامي الحكومي القائد الوطني المهندس زياد الظاظا من مدينة غزة، والذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء عن عمر 66 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد المكتب في بيان النعي، أن الفقيد الظاظا شكل نموذجاً في التضحية والعطاء في خدمة شعبنا الفلسطيني في مجالات عديدة طوال حياته، وكان صاحب سيرة عطرة يشهد له بها الجميع.

وذكر أن الراحل الظاظا شغل منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة العاشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية عام 2006، ومنصب وزير الاقتصاد الوطني ضمن حكومة إسماعيل هنية الثانية 2007، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟