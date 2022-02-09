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أهداف الثلاثاء.. الأهلي يخسر من بالميراس.. وثنائية لإنتر ضد روما

09 شباط / فبراير 2022 09:47

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شهد أمس الثلاثاء عددا من الأهداف في ملاعب العالم، حيث خسر النادي الأهلي ضد نظيره بالميراس البرازيلي 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما حقق فريق إنتر ميلان فوزا على روما بالنتيجة نفسها في ربع نهائي كأس إيطاليا.

فيما يلي أهداف الثلاثاء ..

كأس العالم للاندية

بالميراس البرازيلي 2-0 الأهلي المصري

خسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء،بإستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالأمارات.

الدوري الانجليزي

بيرنلي 1-1 مانشستر يونايتد

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه فريق بيرنلى بنتيجة 1 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "تيرف مور"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2021 - 2022.

كأس إيطاليا

إنتر ميلان 2-0 روما

نجح انتر ميلان في التأهل الى نصف نهائي كأس إيطاليا إثر تغلبه على نظيره روما بنتيجة 2-0 في إطار مباريات دور ربع النهائي في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "سان سيرو" وسط حضور جماهيري كبير من قبل أنصار بطل النسخة الأخيرة من الكالتشيو.

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