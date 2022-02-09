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مانشستر سيتي يستضيف برينتفورد من أجل تعزيز صدارة الدوري الإنجليزي

09 شباط / فبراير 2022 09:49

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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره برينتفورد، في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى نادي مانشستر سيتي إلى عبور عقبة برينتفورد بهدف توسيع الفارق مع ليفربول وتشيلسي أصحاب المركزين الثاني والثالث.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

ويدخل رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا المباراة بمعنويات عالية، عقب فوزه الكبير على ضيفهم فولهام (4-1)، في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعول مانشستر سيتي على عاملي الأرض والجمهور للعودة الى طريق الانتصارات المتتالية في الدوري، والتي توقفت في الجولة الماضية عند 12، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ساوثهامبتون (1-1).

في الجانب الآخر يسعى نادي برينتفورد إلى الخروج من نفق الهزائم المظلم، حيث فشل في تحقيق الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز في أخر 4 مباريات.

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