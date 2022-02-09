اللجنة الحكومية تنفذ زيارة ميدانية للمدخل الجنوبي لوادي بيت حانون

غزة-الرأي

نفذت اللجنة الحكومية المشكلة من الامانة العامة ، برئاسة سلطة المياه و جودة البيئة و عضوية الحكم المحلي الزراعة الاوقاف سلطة الاراضي و بلدية غزة، زيارة ميدانية المدخل الجنوبي لوادي بيت حانون .

حيث تأتي هذه الزيارة للوقوف حول حيثيات مشكلة الفيضانات وحالات الغرق في منطقة الدراسة و مسارات و تشعبات الوادي و الابعاد الهندسية لمجرى الوادي في مقاطع مختلفة و كذلك الاطلاع على اعمال التوسعة و شق مسارات جديدة للوادي و التي قامت بها وزارة الحكم المحلي قبل المنخفضات الاخيرة للحيلولة دون حدوث هذه الفيضانات.

وأكد مدير عام وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا أن المقترح مقدم من وزارة الحكم المحلي بخصوص انشاء حوض لتخزين و ترشيح مياه الامطار العابرة للحدود في منطقة شمال شرق مدينة غزة و هو المدخل الجنوبي لوادي بيت حانون، حيث اعبتر أن الهدف من الحوض هو استيعاب كميات المياه المتدفقة في هذا الوادي في هذه المنطقة خاصة في اوقت المنخفضات العميقة و العواصف المطرية الكبيرة و بالتالي عدم حدوث فيضانات او حالات غرق في هذه المنطقة الحدودية و بالتالي حدوث اضرار للمزارعين في محاصيلهم و اراضيهم و ممتلكاتهم.

