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اللجنة الحكومية تنفذ جولة ميدانية علي العديد من المخابز

09 شباط / فبراير 2022 09:52

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غزة-الرأي

 نظمت اللجنة الحكومية المشتركة زيارات ميدانية علي العديد من المخابز في محافظة غزة و المحافظة الوسطى وذلك بمشاركة وزارة الحكم المحلي من خلال الحرف الخطرة ووزارة الاقتصاد والدفاع المدني ، في اطار الاطلاع علي واقع المخابز في القطاع تمهيدا لوضع الرؤية التصويبية للقائم منها من خلال تشكيل اللجنة الفنية الميدانية والتي تهدف الي رفع التوصيات بشان تجديد رخصة المخابز القائمة.
يذكر ان اللجنة المشتركة انجزت مسودة نظام المخابز المعدل لعام 2022 وينتظر المناقشة النهائية مع جمعية اصحاب المخابز تمهيدا لاعتماده من اللجنة المركزية للابنية وتنظيم المدن.

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