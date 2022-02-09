بلدية البريج وشرطة البلديات ينظمان جولة تفقدية للمحلات والمنشآت

غزة-الرأي

نظمت بلدية البريج بالتعاون مع شرطة البلديات، وجهاز الدفاع المدني في المحافظة الوسطى،جولة تفقدية على المحلات والمنشآت في البريج وذلك لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة ، حفاظاً على سلامة أهلنا في البريج.