وكالة الرأي الفلسطينية بلدية البريج وشرطة البلديات ينظمان جولة تفقدية للمحلات والمنشآت وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمخاتير تتابع سير العمل بمحكمة الشمال الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يؤكد على تعزيز استقلال القضاء ونزاهته وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية تنفذ جولة ميدانية علي العديد من المخابز وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية تنفذ زيارة ميدانية للمدخل الجنوبي لوادي بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يستضيف برينتفورد من أجل تعزيز صدارة الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية أهداف الثلاثاء.. الأهلي يخسر من بالميراس.. وثنائية لإنتر ضد روما وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب رهط وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل بالضفة حدادًا على أرواح شهداء نابلس
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية البريج وشرطة البلديات ينظمان جولة تفقدية للمحلات والمنشآت

09 شباط / فبراير 2022 10:00

11
11

غزة-الرأي

نظمت بلدية البريج بالتعاون مع شرطة البلديات، وجهاز الدفاع المدني في المحافظة الوسطى،جولة  تفقدية على المحلات والمنشآت في البريج وذلك لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة ، حفاظاً على سلامة أهلنا في البريج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟