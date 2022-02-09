بلدية البريج وشرطة البلديات ينظمان جولة تفقدية للمحلات والمنشآت

نظمت بلدية البريج بالتعاون مع شرطة البلديات، وجهاز الدفاع المدني في المحافظة الوسطى،جولة تفقدية على المحلات والمنشآت في البريج وذلك لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة ، حفاظاً على سلامة أهلنا في البريج.
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09 شباط / فبراير 2022 10:00
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