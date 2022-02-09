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بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة في 15 شارعاً خلال اليومين الماضيين

09 شباط / فبراير 2022 10:01

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غزة-الرأي

نفذت بلدية غزة أعمال صيانة لنحو 15 شارعاً في مناطق مختلفة خلال اليوميين الماضيين، ضمن حملة صيانة الشوارع التي تنفذها البلدية لتحسين حالتها وتسهيل الحركة المرورية عليها.
وذكرت البلدية أنه تم استخدام نحو 6.5 طناً من مادة الإسفلت البارد و312 متراً من بلاط الانترلوك الخاص بالشوارع في أعمال الصيانة وتشمل؛ شارع خليل القوقا، وشارع الرشيد في منطقة نفوذ معسكر الشاطئ، وشارع أبو علي إياد، وشوارع داخلية في المعسكر.
وأضافت أنه تم أيضاً صيانة تقاطع شارعي أم الليمون مع البساتين، وشارع صلاح الدين جنوب مفترق دولة حتى تقاطع شارع الحرية (مفترق الشهداء)، وشارع جامعة الدول العربية، والشارع المحاذي لحديقة برشلونة من جهة الغرب.
وأوضحت أنه تم أيضاً إجراء الصيانة للحفر في شارع عون الشوا المعروف بشارع 8، وشارع بيروت، وشارع الأقصى، وعز الدين القسام، وأحمد الجعبري (النفق)، بالإضافة إلى صيانة إشارات بلاط متفرقة في المدينة.
يذكر أن بلدية غزة كانت قد كثفت أعمال صيانة الشوارع ضمن جهود معالجة آثار المنخفضات الجوية والتي تسببت في بعض الحفر في الشوارع.
 

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