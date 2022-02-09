صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا الخميس

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم غدا الخميس.
وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف المخصصات عبر كافة فروع بنك البريد وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.
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09 شباط / فبراير 2022 10:07
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم غدا الخميس.
وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف المخصصات عبر كافة فروع بنك البريد وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.
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