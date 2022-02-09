"النقل والمواصلات" تستعرض إنجازاتها خلال 2021

غزة - الرأي:

استعرضت وزارة النقل والمواصلات أبرز إنجازاتها وأهم البرامج والمشاريع التي انجزتها في العام 2021م، إضافة للأنشطة المختلفة لكافة قطاعات الوزارة، وأهم المؤشرات التي توضح التطور الإداري والمالي في عملها.

جاء ذلك خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" بمقر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، والذي يستضيف مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان.

وتحدث الزيان عن الإعفاءات والتخفيضات التي قدمتها الوزارة في العام 2021، حيث تم خصم ما نسبته 30% من رسوم ترخيص مركبات البنزين الملاكي، وخصم من نسبته 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي، ورسوم ترخيص مركبات التجاري بجميع أنواعها، ورسوم رخصة القيادة، وخصم نسبة 50% من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على جميع المركبات، وتخفيض 50% من رسوم ترخيص المركبات بجميع أنواعها.

كذلك توحيد رسوم المركبات الملاكي الديزل مع مركبات البنزين، حسب قوة المحرك وسنة الإنتاج، والتخفيض على الرسوم المتراكمة، والرسوم الخاصة بالسنة القادمة، وتخفيض رسوم ترخيص وسائط الإبحار بجميع أنواعها بحيث تصل إلى 50%.

إضافة لترخيص الدراجات النارية وفق الأصول القانونية، دون شرط الحصول على شهادة خلو طرف من وزارة المالية، وذلك لمدة عام كامل من تاريخ إصدار القرار.

كذلك تحدث الزيان عن انجازات وزارة النقل والمواصلات خلال العام 2021، من تحسين بيئة العمل والخدمات وتزويد المراكز بأفضل البرامج المحوسبة وأجهزة الطابور وصالات مجهزة وطاقة بديلة لضمان استمرار عملها والشباك الموحد وزيادة عدد مراكز الخدمة لتصبح 9 مراكز.

إضافة للعمل على تطوير وسائل النقل العام والخاص من خلال إدخال الباصات الحديثة والمركبات المستوردة، والعمل رفع نسبة المركبات المرخصة ورخص القيادة، والعمل على تأهيل اكبر عدد من السائقين من خلال زيادة الفحوصات العملية والنظرية.

كذلك العمل على تعزيز سلامة وصلاحية المركبات التي تسير على الطرق من خلال حث المواطنين على الفحص الفني والرقابة على مراكز الدينومميتر، والعمل على المحافظة على سلامة حوض الميناء للمحافظة على صمود الصيادين وتسهيل حركة الصيد من خلال تكرار عمليات التعميق وتدعيم الكاسر.

أيضاً قال الزيان إنه تم العمل على توفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة أعداد الدورات الاستكمالية لتخريج مدربي سياقة جدد وفاحصي مركبات وسائقي شاحنات ومعدات ثقيلة و اسعاف ومطافئ ودورات مدراء كراجات وتسهيل إجراءات فتح مدارس سياقة جديدة ومحلات قطع غيار ومكاتب تأجير ومكاتب التكسيات.

ولفت إلى الجهود للعمل على الحد من حوادث الطرق وتحسين البيئة المرورية من خلال مشاركة الوزارة بأعمال اللجنة المركزية بالحكم المحلي واللجنة المرورية ونشر التوعية المرورية ودعم شرطة المرور.

كذلك تحدث عن عمل الوزارة على تطوير قطاع النقل الحكومي من خلال توفير مركبات جديدة وصيانة مستمرة لما هو موجود، والعمل على تطوير ومواكبة التطوير في إصدار رخص مركبات وقيادة جديدة ولوحات جديدة للمركبات وتسهيل إجراءات عمل تطبيقات للمركبات العمومي، ودعم وتسهيل القطاع الخاص من خلال مشاركة الجمعيات والنقابات ذات العلاقة بالقرارات وتسهيل عمليات استيراد المركبات وقطع الغيار على المعابر.

يوضح التقرير أداء وزارة النقل والمواصلات خلال عام 2021، وذلك من خلال عرض أهم البرامج والمشاريع التي تم إنجازها، وكذلك الأنشطة المختلفة لكافة قطاعات الوزارة، وأهم المؤشرات التي توضح التطور الإداري والمالي في عمل الوزارة، ومن جانب آخر يعكس التحديات والصعوبات التي واجهت العمل خلال الفترة المذكورة.

ولفت الزيان إلى تقارير الوزارة والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي ومن أهمها، تسجيل (2,958) مركبة جديدة، وتجديد ترخيص (83,947) مركبة، وتكهين (139) مركبة مختلفة، ونقل ملكية (17,208) مركبة.

إضافة لتسجيل (12,222) سائق جديد، وتجديد رخص (79,647) سائق، وإنجاز (293) معاملة تغيير مبنى مركبات، وإجراء (22,604) فحص سياقة نظري، و(29,908) فحص سياقة عملي.

كذلك منح موافقات لإدخال (171) شاحنة زيوت معدنية، و(133) شاحنة قطع غيار جديدة، و(95) شاحنات قطع غيار مستخدمة، و(36) شاحنة محركات مستوردة، وتسجيل وتدقيق بيانات (2102) مركبة و(254) شاحنة و(42) باص تم إدخالها من مختلف المعابر، وصيانة (1570) مركبة حكومية.

إضافة لتجديد رخصة (151) معرض سيارات، وتجديد ترخيص (2) محطة، وتجديد رخصة (55) ورشة، وإصدار (569) شهادة أضرار لمركبات، وتنفيذ (58) معاملة تغيير لون مركبة.

كذلك العمل على تنفيذ (37,493) عملية رقابة محوسبة على مراكز الدينموميترات ودوائر الترخيص من خلال الرخص المطبوعة، وذلك من خلال إجراء (64,292) عملية فحص لمركبات أجرت فحص لدى المراكز.

أيضاً الاستمرار في عمليات تعميق حوض الميناء وإجراء عمليات صيانة دورية لمرافق الميناء، وتجديد رخصة (472) وسائط إبحار، ونقل ملكية (114)، وإصدار(13) رخصة جديدة.

كذلك تحسين بيئة العمل لصالات الجمهور في دائرة ترخيص الوسطى ودائرة ترخيص خانيونس بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتطوير بطاقات رخص القيادة والمركبات بما يواكب المواصفات العالمية، وتطوير لوحات المركبات بما يواكب المواصفات العالمية.