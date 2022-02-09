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ضبطت اثنين من المروجين

"المكافحة" تُحبط تهريب حبوب مخدرة عبـر معبر "أبو سالم"

09 شباط / فبراير 2022 12:59

الحبوب المخدرة التي تم ضبطها
الحبوب المخدرة التي تم ضبطها

غزة - الرأي

أحبطت دائرة المعابر والموانئ بشرطة مكافحة المخدرات، الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة من نوع "روتانا" إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي القطاع.

وذكر تقرير صادر عن إدارة "المكافحة" أن معلومات وردت إلى دائرة المعابر والموانئ تفيد بوجود كمية من الحبوب المخدرة في طريقها للتهريب داخل شحنة أحذية عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف التقرير أنه تم ترقب وصول الشحنة خلال نهار الثلاثاء حتى وصولها إلى الجانب الفلسطيني، وتم ضبط الحبوب المخدرة مخبأة داخل شحنة أحذية، موضحاً أن الكمية تقدر بـ 2500 حبة من نوع "روتانا".

وأشار مدير دائرة المعابر والموانئ بشرطة المكافحة إلى أنه تم ضبط شخصين أثناء استلامهما الشحنة، وهما (م، ب) و(م، ب)، لافتاً إلى أنهما من مروجي المواد المخدرة، مؤكداً إحالة القضية والمضبوطات إلى النيابة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية.

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