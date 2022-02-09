الشؤون الإدارية تنجز المهام الخدماتية لتسهيل الخدمة الصحية

غزة-الرأي

أفاد تقرير صادر عن الادارة العامة للشؤون الادارية بوزارة الصحة أن دائرة القومسيون الطبي أنجزت نحو (743) معاملة، منها(192) حالة مرضية محلية، و(36) حالة مرضية قد أنجزت من قبل اللجنة المركزية خلال شهر يناير من العام الجاري2022.

وتابع التقرير إن دائرة مخازن اللوازم تعمل باستمرار على رفع جهوزية المرافق الصحية من خلال توفير وتعبئة الاكسجين، بما يتناسب مع الخدمات المقدمة للمرضى في المرافق حيث تم تعبئة (930) اسطوانة أكسجين للمرضى العاديين وتعبئة (10) اسطوانات أكسجين بسعة 40 لتر وعشرون اسطوانة أكسجين بسعة (5) لتر لمرضى كوفيد 19 خلال شهر يناير الماضي،

كما وتابعت الدائرة إنتاج الكمامات وفرشات الأسرة الخاصة بالمرضى في المستشفيات الى جانب طباعة نماذج خاصة بالوزارة بتكلفة قيمتها اقل من القيمة السوقية.

وأفاد أن دائرة الأرشفة والتحول الالكتروني أنجزت نحو (86) ألف ملف مسحوب ضوئيا في جميع مرافق الوزارة بالإضافة الى تدقيق نحو(38) ألف ملف حتى نهاية شهر يناير.

وأوضح التقرير أن دائرة الخدمات الفندقية قدمت خلال شهر يناير نحو (57) ألف وجبة غذائية متكاملة للمرضى والعاملين في مرافق الوزارة، منهم (23) ألف وجبة مقدمة لمرضى كوفيد 19، بينما بلغ عدد الجولات الميدانية نحو(68) زيارة تضمنت متابعة شركات النظافة والمغاسل والتغذية الى جانب زيارات خاصة بلجنة وحدة المريض.

أما فيما يخص دائرة النقل والمواصلات أشار التقرير أن الدائرة تولي اهتماما كبيرا بتسهيل مهام عمل كافة مكونات وزارة الصحة حيث نفذت نحو (20) ألف مهمة إدارية ما بين مهمات استدعاء الأطباء ونقل الممرضين ومهمات عمل خاصة بالمستشفيات والإدارات ونحو (1700) مهمة لصالح جائحة كورونا، بالإضافة الى صيانة (197) سيارة نقل منهم صيانة (7) سيارات مخصصة لمواجهة كوفيد 19.

ونوه الى جهود طواقم دائرة التبرعات خلال الشهر الماضي وإدارتها لملف التبرعات من خلال استقبال المساعدات الطبية والإغاثية المقدمة لقطاع غزة ومن الجدير ذكره حسب إحصائية صادرة عن الإدارة قامت دائرة الشؤون الادارية وشؤون الموظفين بإنجاز نحو (79) معاملة تعيين خاصة بأطباء الامتياز، وتعيين (134) موظف على بند التطوع بادر، وطبيب واحد على بند البورد، وتعيين (31) موظف على بند التشغيل المؤقت وبدل أمومة ومجاز، بينما بلغ العدد الإجمالي للبريد الصادر لديوان الموظفين العام ووزارة المالية والوزارات الاخرى نحو (1076) معاملة.