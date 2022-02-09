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"الشباب والثقافة" تبدأ تقييم طلبات تمويل المشاريع الريادية

09 شباط / فبراير 2022 02:10

غزة - الرأي

بدأ صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأربعاء، بتقييم وفرز وتدقيق طلبات تمويل المشاريع الريادية الصغيرة ضمن النسخة الثالثة من برنامج "دلني على السوق"، والذي يحمل شعار "غزة تنهض" والممول من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا بقيمة 150 ألف دولار.

وأوضح مدير صندوق دعم الشباب الأستاذ علاء الباز أن الصندوق استقبل 299 طلبًا مكتمل البيانات للاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة، لافتًا إلى أن الطلبات ستخضع لعملية تقييم وتدقيق من خلال لجان متخصصة.

وأشار إلى أن طلبات المشاريع المقدمة تنوعت بين مشاريع زراعية، وحرفية، وتكنولوجية، وتجارية، مبينًا أنه سيتم خلال المرحلة القادمة إجراء عمليات بحث ميداني على المتقدمين وإجراء مقابلات لاختيار المشاريع الفائزة من خلال حلقات مصورة.

وأكد الباز أنه تم تخصيص النسخة الحالية من برنامج تمويل المشاريع للشباب المتضررين من العدوان الاجرامي الأخير غزة، في الفئة العمرية 22-35 عام، سواء تعرضوا لإصابة جسدية أو تضررت مشاريعهم الخاصة أو هدمت منازلهم.

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