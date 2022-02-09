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عيادة علاج الألم عنوان لتعزيز الرعاية الصحية للمرضى والجرحى

09 شباط / فبراير 2022 02:13

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غزة-الرأي

أكد رئيس قسم التخدير واستشاري علاج الألم بمجمع الشفاء الطبي د. أحمد الداعور، أن عيادة علاج الألم أصبحت عنوان خدماتي مهم يعزز تفاصيل الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والجرحى.

وأوضح أن العيادة ومنذ انشائها استقبلت (1019) مريض منهم (457) مريض يتابع الأن في العيادة و(562) مريض اغلقت ملفاتهم لتحسن حالتهم الصحية، مبينا أن إجمالي عدد الزيارات بلغ (5795) زيارة، وبمعدل متوسط (7 – 10)، لافتا الى أن العيادة تستقبل يوميا ما يقارب "30" حالة ما بين مراجعين ومرضى جدد.

وأشار د. الداعور إلي ان فترة علاج المرضى تستمر لمدة تتراوح ما بين (5-6) شهور تقاس بمدى استجابة المريض لنظام العلاج المتبع، ويتم استقبال جميع المرضى والجرحى ماعدا الأطفال ومرضى الأورام من جميع محافظات قطاع غزة.

وبين أنه يتم التعامل في العيادة ضمن نظام محوسب، لافتًا إلى أن صرف الأدوية مجانًا للمرضى من مؤسسة نورواك.

يذكر أن عيادة الألم تم افتتاحها في سبتمبر 2019 بتمويل ودعم من الحكومة النرويجية -مؤسسة نورواك.

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