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الصحة تطور المشاريع الانشائية الصحية بتكلفة (36) مليون دولار

09 شباط / فبراير 2022 02:16

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غزة-الرأي

 تعمل وزارة الصحة بشكل مستمر على تطوير المشاريع الانشائية والخدماتية بما يتناسب مع تزايد الخدمة المقدمة، وقد بلغت تكلفة المشاريع الإنشائية نحو (36) مليون دولار، حسب تقرير وحدة نظم المعلومات الصحية الفلسطيني للعام الماضي 2021.

وأوضح مدير عام الهندسة والصيانة المهندس بسام الحمادين ان من اهم المشاريع الانشائية مشروع انشاء مستشفى رفح المرحلة الأولى، وانشاء وتجهيز مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى بتكلفة اجمالية مليون و200 ألف دولار.

وذكر المهندس الحمادين استكمال مشروع انشاء مبنى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بتمويل من مؤسسة الصندوق الكويتي للتنمية بتكلفة إجمالية بلغت (4) مليون دولار، إضافة الى استكمال مشروع تأهيل مبنى التحرير للولادة في مجمع ناصر الطبي.

ولفت الى انشاء مركز غسيل الكلى في مستشفى ناصر الطبي لخدمة مرضى الكلى في المحافظة الجنوبية لقطاع غزة، ومشروع صيانة وتأهيل العيادات الخارجية وقسم القسطرة القلبية في مستشفى الأوروبي، والعيادة الخارجية الجديدة بمستشفى شهداء الأقصى.

وأشار إلى انشاء مختبر مركزي في عيادة جحر الديك، وتأهيل 3 عيادات في رفح، مع عمل صيانة وبنية تحتية لعدد من مستشفيات ومراكز رعاية أولية في محافظة الشمال.

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