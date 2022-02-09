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الصحة: تعزز القدرات الصحية بأجهزة ومعدات بتكلفة (16،5) مليون دولار

09 شباط / فبراير 2022 02:19

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غزة-الرأي

أكد تقرير الأداء للإدارة العامة للهندسة والصيانة بوزارة الصحة الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية للعام المنصرم 2021، على تعزيز القدرات الصحية لضمان استمرارية تقديمها بأعلى جودة والقدرة على مواجهة الطوارئ حيث بلغ اجمالي مشاريع توريد الأجهزة الطبية ومعدات التعقيم والاثاث الطبي نحو (15،5) مليون دولار.

وأوضح التقرير استلام أجهزة طبية لصالح اقسام العناية المركزة، واقسام الطوارئ، إضافة الى توريد عدد من محطات توليد الاكسجين، وتجهيز فرق طوارئ وطنية للإسعاف والطوارئ، وتجهيز أجهزة تصوير لمستشفيات العيون، إضافة الى توريد أجهزة طبية واثاث طبي لصالح مستشفيات غزة لمواجهة فيروس كورونا، واسرة مرضى وأجهزة اشعة لمستشفيات غزة اثناء العدوان على القطاع.

وبلغ اجمالي توريد قطع غيار الأنظمة (1،135) مليون دولار منها توريد قطع غيار كهروميكانيكا، وقطع غيار أجهزة طبية، وتوريد قطع غيار اكسجين.

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