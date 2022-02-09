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التعليم تزود مدرسة مصطفى حافظ بالطاقة الشمسية

09 شباط / فبراير 2022 02:22

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غزة-الرأي

دشّنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة مشروع تزويد الطاقة الشمسية في مدرسة مصطفى حافظ للبنات بغرب غزة ، حيث سيتيح للمدرسة الاستفادة من الطاقة الشمسية بشكل كامل في إنارة الفصول والأعمال المدرسية.
ويأتي المشروع بتمويل من الحكومة اليابانية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ونظمت الوزارة افتتاح وجولة تفقدية للمشروع بمشاركة د. عبدالقادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة، وم. حاتم غيث مدير دائرة الإشراف والتصميم بالوزارة،
والسيدة إيفون هيلي الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في فلسطين، وحضور عدد من التربويين.
 

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