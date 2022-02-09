تعليم الشمال تنظم يوماً حول تحديات تعليم اللغة الإنجليزية في ظل كورونا

غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، و جامعة القدس المفتوحة- فرع الشمال، يوماً دراسياً بعنوان "التحديات التي تواجه تعلم وتعليم اللغة الإنجليزية في ظل جائحة كورونا"، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة أ. د. سمير النجدي، وبحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، وحضور لافت من المديرية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة، والمهتمين، وطلبة الجامعة.

وافتتح اليوم الدراسي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الوطني، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وفي كلمة له، رحب نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع غزة أ.د. جهاد البطش بالحضور ناقلاً لهم تحيات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سمير النجدي، مؤكداً حرص الجامعة على تنظيم الأيام الدراسية والعلمية في مختلف المجالات وإثراء الواقع البحثي، متمنياً نجاح هذا اليوم الدراسي والخروج بتوصيات يمكن اعتبارها تغذية راجعة للبناء عليها في رسم سياسات التعليم والارتقاء بالمسيرة الاكاديمية في فلسطين.

وشكر أ.د البطش مديرية التربية والتعليم في شمال غزة على تعاونها البناء في تنظيم اليوم الدراسي، كما توجه بالشكر للباحثين على مشاركتهم في إثراء هذا اليوم العلمي من خلال الأوراق العلمية التي تقدموا بها.

بدوره أثنى مدير التعليم أ. حرز الله على دور جامعة القدس المفتوحة في الارتقاء في التعليم الأكاديمي في فلسطين.

وشدد أ.حرز الله، على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة من أجل تطوير التعليم في فلسطين، ومعالجة مختلف القضايا التربية من خلال المؤتمرات والأيام الدراسية، والاعتماد على مخرجاتها في تقييم وتطوير العملية التعليمية.

من ناحيته، نقل المساعد الأكاديمي والإداري في الجامعة -فرع شمال غزة د. هاشم حميد للحضور، تحيات مدير الفرع الدكتور رأفت جودة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة العلمية من مؤتمرات، وأيام دراسية، وندوات، كجزء أساسي من الخطة الاستراتيجية للجامعة.

وشكر د. حميد أعضاء اللجنتين العلمية والتحضرية والباحثين على ما بذلوه من جهد وتعاون مثمر من أجل إنجاح هذا اليوم العلمي المميز.

بدوره، استعرض رئيس اللجنة التحضرية لليوم الدراسي د. جهاد المسلمي، مراحل الإعداد والتجهيز لإخراج اليوم الدراسي بهذه الكيفية، شاكراً أعضاء اللجان والباحثين على تفانيهم وجهدهم الكبير من أجل إنجاح فعاليات اليوم الدراسي.

وشارك عدد من الباحثين بأوراق علمية عرضت خلال وقائع جلسات اليوم البحثي الذي قسم إلى جلستين متتاليتين، قدم في كل جلسة عدد من الأوراق العلمية، ترأس الجلسة الأولى أ.د حمدي أبو جراد، والثانية الدكتورة يسرى الكحلوت مشرف اللغة الإنجليزية في مديرية شمال غزة.

وفي نهاية اليوم الدراسي، استعرضت رئيس اللجنة العلمية د. وسام الشوا، التوصيات التي خلص إليها اليوم الدراسي.

واختتم اليوم الدراسي بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على الباحثين وأعضاء اللجنتين العلمية والتحضيرية.

