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تعليم الغرب يلتقي بمجلس أولياء الأمور لبحث التعاون وتحسين الخدمة

09 شباط / فبراير 2022 02:30

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غزة-الرأي

التقى مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبدالقادر أبوعلي بمجلس أولياء الأمور المركزي في غرب غزة لبحث آفاق التعاون المشترك في تحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
وشارك في اللقاء م.مازن الخطيب مدير عام الأنشطة التربوية في وزارة التربية والتعليم العالي، ود.محمد الكاشف رئيس المجلس، ومدير الدائرة الإدارية في المديرية أ.مها حلس كرئيس للجنة الفرعية لتجويد العمل الحكومي لخدمة الجمهور وكافة أعضاء اللجنة المكونة من أ.فلاح الترك، وأ.رفيق عوض، وأ.إبراهيم حسونة، وأ.نهى أبو العلا، وأ.تامر النمرة، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى لأولياء الأمور.
ورحب د.أبوعلي بمجلس أولياء الأمور متحدثاً عن أهمية التكامل بين المديرية والمجلس والمدرسة والأسرة، وعن الدور الفاعل لأولياء الأمور في تشكيل حاضنة للمؤسسة التعليمية، والتعاون المستمر الهادف إلى تقديم الخدمة التعليمية الأفضل لأبنائنا الطلبة.
ومن ناحيتها شكرت أ.مها حلس أولياء الأمور على جهودهم المبذولة في مساندة المدارس والمتابعة الجادة لأبنائنا الطلبة.
ومن جهته أوضح د.محمد الكاشف أن مشاركة أولياء الأمور في الاجتماعات التي تعقدها المديرية فيما يخص أبنائنا الطلبة وتواصلهم الدائم مع المديرية، يعمل على زيادة دعم المجتمع للعملية التربوية، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات والأبحاث التربوية تؤكد وجود علاقة إيجابية بين مشاركة أولياء الأمور ومستويات تحصيل الطبة وتحسين سلوكياتهم واتجاهاتهم. 

 

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