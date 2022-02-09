الحكم المحلي تنفذ جولة ميدانية لمواقع مختلفة من وادي بيت حانون

غزة-الرأي

قامت اللجنة الحكومية المكلفة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والمُشكّلة برئاسة سلطة المياه وجودة البيئة وعضوية كل من الحكم المحلي، الزراعة، الأوقاف، سلطة الأراضي، وبلدية غزة، زيارة ميدانية لمواقع مختلفة من وادي بيت حانون.

حيث تأتي هذه الزيارة للوقوف على أوضاع الوادي ونتائج جريان المياه خلال المنخفض الجوي الأخير، كذلك الاطلاع على أعمال شق المسار الجديد للوادي والتي قامت بها وزارة الحكم المحلي مؤخرا للحيلولة دون غرق مساحات واسعة من الأراضي المحيطة.

وقد دار النقاش بخصوص إنشاء حوض لتخزين وترشيح مياه الأمطار الجارية في الوادي عبر السياج الفاصل عند نقطة دخولها شمال شرق مدينة غزة، حيث تهدف اللجنة للوصول للحل الأمثل بما يضمن الاستفادة القصوى من تلك المياه.

وقد استمعت اللجنة للتوضيحات المقدمة من وزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص، حيث تم توضيح العديد من التفاصيل والحيثيات التي تم تناولها في تقارير اللجان الفنية السابقة التي ترأستها الحكم المحلي، وذلك من أجل الاستفادة والبناء على تلك النتائج، وقد اتفق الجميع على مواصلة الجهود المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات السابقة حتى إنجاز مهمة اللجنة على الوجه الأفضل.

