السياحة تختتم دورة تدريبة لموظفيها في علوم اثار الحيوانات

غزة-الرأي

اختتمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لأعضائها في علوم آثار الحيوانات افتراضياً في المواقع الأثرية من كافة الحقب الزمنية والتي استمرت لمدة اسبوع بمشاركه طاقم مختص من الوزارة.

وأوضحت الوزارة ان الدورة التي نفذتها مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية وأشرف عليها عالم الآثار الفرنسي الخبير (ايرفيه مونشو) واستهدفت 6 من موظفي الوزارة المختصين بعلوم الاثار.

وأضافت ان الدورة تركزت على علاقة الانسان بالحيوان على مدار التاريخ، من خلال دراسة بقايا القطع الاثرية التي لها علاقة بهذا الجانب، والعمل على فهم مدلولاتها والظروف البيئية والمعيشية في الفترة التي تنتمي إليها هذه البقايا، مع التركيز على البقايا الحيوانية المستخرجة من موقع (دير القديس هيلاريون) خلال أعمال الكشف الأثري. .

وبين ان اهميه الدورة تبع من كونها الأولى في هذا المجال، وشملت دراسة دورة حياة الانسان منذ القدم، من خلال المكتشف في الأماكن الاثرية التي وجدت في فلسطين والأردن، والسعودية، وأفغانستان، خلال العصور البيزنطية والرومانية والإسلامية.

من جانبه أكد د. محمد خلة الوكيل المساعد بالوزارة السعي للنهوض بالكوادر البشرية المتخصصة وفق الخطط المعدة مسبقاً والتي تهدف لاستثمار التدريب والتطوير واكتساب المهارات وصقل الخبرات في إدارة المقتنيات الاثرية والكشف الاثري وجودة العمل والأداء وتوسيع معارف المختصين بطبيعة وأنواع اللقى الأثرية بكافة جوانبها وربطها بخبرتهم العملية.

وأشاد د .خلة بجهود مؤسسة الإغاثة الأولية وخبراء الاثار الفرنسيين القائمين على تدريب موظفي الوزارة والذي يهدف لخلق بيئة حاضنة لترسيخ ثقافة الحفاظ على الآثار والتراث الفلسطيني واستلهام التجارب الناجحة والمهارات للدول المتقدمة في التوثيق والصيانة والترميم وتمكين الطواقم الأثرية من الارتقاء بنفسها.

وأشار خله الى ان الوزارة نفذت خلال العام الماضي العديد من الدورات المتخصصة في علوم الاثار وكيفية الحفاظ عليها، وإدارة المقتنيات الأثرية، وطرق التنقيب الحديثة، بهدف تطوير كادر الوزارة والارتقاء بمهاراته.

