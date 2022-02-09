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الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على المخابز

09 شباط / فبراير 2022 03:03

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غزة-الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني بمشاركة وزارة الحكم المحلي وجهاز الدفاع المدني جولات ميدانية على عدد من المخابز في محافظتي غزة والوسطى.
وقال رئيس اللجنة د. رائد الجزار مدير عام الإدارة العامة للصناعة بوزارة الإقتصاد، أن الزيارات تأتي في إطار جهود اللجنة الحكومية المشتركة للإطلاع على واقع المخابز في القطاع تمهيدا لوضع الرؤية التصويبية للقائم منها من خلال تشكيل اللجنة الفنية الميدانية.
وأطلعت اللجنة خلال جولاتها على سير العمل داخل المخابز ومدى التزامها بالشروط الصحية المطلوبة وخطوط الإنتاج.
ووجهت اللجنة بعض الإرشادات للمخابز والتي تتعلق بعوامل الأمن والسلامة والتراخيص المطلوبة وأهمية وجودها حرصا على سلامة المنتج وكذلك العاملين.
وسترفع اللجنة توصياتها للجهات الحكومية المسؤلة للأخذ بها لما فيها من مصلحة على قطاع المخابز في محافظات القطاع.
ويذكر أن اللجنة المشتركة أنجزت مسودة نظام المخابز المعدل لعام 2022 في انتظار المناقشة النهائية مع جمعية أصحاب المخابز تمهيداً لاعتمادها، من قبل اللجنة المركزية للابنية وتنظيم المدن.
 

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