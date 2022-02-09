"العمل" ونقابة المحاسبين تبحثان التعاون المشترك

غزة-الرأي

بحثت وزارة العمل ونقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية سبل التعاون المشترك، اليوم الأربعاء 9/فبراير/2022م في مقر الوزارة بمدينة غزة، وذلك لتعزيز صمود الخريجين والمتعطلين عن العمل المنتسبين للنقابة.

وحضر اللقاء، أ. خالد طبيل القائم بأعمال وكيل الوزارة، ود. خالد أبو عسكر المدير العام، وأ. محمد الكريري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، وأ. فادي الشلتوني مدير الدائرة المالية المكلف، إلى جانب نقيب المحاسبين أ. زيد بسيسو ووفد من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الخريجين في النقابة.

بدوره، رحب أ. طبيل بوفد النقابة، مؤكداً على جهوزية وزارة العمل لتقديم كل ما بوسعها من مشاريع مستقبلية يستفيد منها الطلبة الخريجين والمتعطلين عن العمل المنتسبين للنقابة، كما تحدث عن الحقوق العمالية التي تُعنى بها الوزارة وحل القضايا العالقة بين المنتسبين للنقابة والمشغلين، إضافة إلى إمكانية استفادة المنتسبين من خدمات التأمين الصحي على إثر الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً مع وزارة الصحة.

من جانبه، أثنى أ. بسيسو على جهود وزارة العمل في تعزيز صمود المواطن وأنهم يتقاطعون مع الوزارة في هذا الهدف، قائلاً إنهم يعملون جاهدين لرفع مكانة المحاسبين والمدققين وتثقيفهم وإغلاق الفجوة بين الجانب الأكاديمي الجامعي والجانب النظري، مضيفاً أنهم لا يدخروا جهداً في سبيل تحقيق ذلك.

وقد قدم وفد النقابة درع تكريم وشكر لوزارة العمل على جهودها المبذولة في دعم قطاع الخريجين وخصوصاً المحاسبين والمدققين في شتى المجالات.

